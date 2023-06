“Il capogruppo del Partito Democratico solleva polveroni inutili poiché il finanziamento per quest’opera non è perso, avendo il Comune di Barletta nell’intesa con la Regione del 13 Giugno 2023 rinunciato allo stesso, proprio al fine di non perdere il finanziamento. Tale decisione è correlata ai tempi della realizzazione dell’ opera che non sono in linea con quelli dell’ Unione Europea in scadenza quest’anno. Lo scrive il sindaco di Barletta Mino Cannito.

“Si coglie l’occasione per ricordare, e di questo la capogruppo del PD è a conoscenza, che trattasi di un progetto molto complesso che deve scontare il parere autorizzativo e prescrittivo di diversi enti: Enel, Telecom, ASL, Provincia BAT, Autorità Portuale, Capitaneria di Porto di Barletta, Arpa, Acquedotto pugliese, Soprintendenza, Autorità di Bacino, Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, Commissione Paesaggista Ambientale.

Il progettista incaricato ha depositato il progetto definitivo in data 24 Marzo 2023 su mia costante e continua sollecitazione, avendo il Commissario Prefettizio per otto mesi trattato poco quanto nulla l’argomento.

Ove necessario, sul sito del Comune di Barletta sotto la voce “albo pretorio on line ” sarà pubblicato tutto l’iter tecnico- amministrativo riferito al progetto Darsena dal quale si evince la farraginosa attività trattandosi di una straordinaria follia burocratica tutta italiana.

Il progetto esecutivo è alla fine del suo iter e come da intesa con la Regione, trattandosi di Fondi Europei ( Fondi per gli Affari Marittimi e la Pesca), sarà finanziato a Gennaio del prossimo anno per essere portato a conclusione, avendo già acquisito (si spera) i pareri degli enti e con l’auspicio che i progettisti non impattino contro altri ostacoli tecnici, burocratici e ambientali (vedi Arpa).”