In occasione della festa patronale (8-9-10 Luglio) e in particolare per la Fiera ad essa collegata è stata emessa una ordinanza del sindaco Cosimo Cannito in base alla quale sono regolamentate le attività degli operatori.

I posteggi degli operatori per il commercio su aree pubbliche (merci varie, alimentari e non) saranno posizionati nel tratto iniziale di Via Cavour e lungo Via Carlo D’Asburgo, Piazza Castello e Via Mura San Cataldo mentre la presenza degli automarket è autorizzata presso la litoranea di Ponente.

Le attività sono consentite dalle ore 12,00 di sabato 8 alle ore 02,00 di domenica 9; dalle 8,00 di domenica 9 alle 02,00 di lunedì 10; dalle 8,00 alle 24,00 di lunedì 10.

L’Amministrazione invita la cittadinanza tutta a vivere la festività patronale sempre con particolare rispetto delle basilari regole di convivenza civile e del decoro urbano.