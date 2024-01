Un sogno inseguito da 15 anni e che purtroppo rimarrà tale per chissà quanto tempo ancora. Era il 2009 quando la giunta guidata dal sindaco Maffei pianificò la costruzione di una piscina comunale nella città di Barletta. All’epoca si parlò di project financing ma nulla si concretizzò e per molti anni a seguire l’idea di dotare il territorio di una struttura fortemente desiderata dai cittadini è rimasta solo sulla carta. Speranze che tornarono a riaccendersi meno di un anno fa quando il Comune diede il via libera ad un nuovo progetto, procedendo anche all’affidamento dei lavori, grazie ad un finanziamento di fondi PNRR pari a 2milioni e mezzo di euro. L’intervento prevedeva la realizzazione di una piscina comunale a sei corsie in via Giulini, con tanto di parcheggio, spogliatoi ed area ristorazione. I lavori sarebbero dovuti iniziare proprio in questi giorni per concludersi nel gennaio 2026. Peccato che anche questa volta non se ne farà nulla. Poco più di un mese fa, nel corso di un consiglio comunale che tra i punti all’ordine del giorno aveva una ricognizione sull’impiantistica sportiva locale, il sindaco Cannito ha reso noto che il costo preventivato dei lavori si è più che triplicato e la piscina non potrà più essere realizzata.

Barletta dovrà dunque attendere ancora, prima di accarezzare l’idea di avere una piscina comunale al pari di città come Andria, Bisceglie o San Ferdinando. Il progetto è stato stralciato dalle linee di mandato dell’amministrazione comunale ritornando nel cassetto dei sogni impossibili da realizzarsi.