Un progetto nato dalla fame di imparare ed insegnar le proprie conoscenze: è Taglio e Cucina in Perù. Ideato dallo chef barlettano Giovanni Rociola con il supporto del suo amico e collega Giuseppe Ferrante, chef con esperienza ventennale e assetato di conoscenza, Taglio e Cucina in Perù porterà fino a fine febbraio i due chef italiani a a Lima, capitale mondiale gastronomica, dove svolgeranno uno stage al Merito Restaurant, dal sous chef Jorge del rinomato chef Virgilio Martinez del Central classificato dai 50 Best Restaurant in the World come miglior ristorante del mondo.

Dopo Lima sarà la foresta amazzonica la seconda meta di questo lungo viaggio. Nella regione di Loreto a Iquitos, Rociola e Ferrante saranno alle prese con formazione e conoscenza della cucina della Selva nell’Accademia Emilio Romero Padilla ISTER. Questa sarà l’occasione per un vero e proprio uno scambio culturale e culinario: i due chef italiani infatti terranno un corso di formazione targato Taglio e Cucina a suon di piatti tipici regionali di Puglia, salumeria artigianale, arte bianca e pasticcera nazionale.

Il percorso in Sud America terminerà sul Machu Picchu. Qui Rociola e Ferrante avranno l’onore e l’onere di imparare la cucina andina, la più antica del mondo, ideata e valorizzata dagli Inca. Rociola e Ferrante faranno tappa a Cuzco, dove le picanterias tipiche sono la mamma della gastronomia, posti autentici, rimasti immutati per decine e decine di anni. Un altro stage nella Picanteria della Cusquenisima, la più rinomata della regione di Cuzco, concluderà il tour del Perù. Al termine di questa eccezionale esperienza sarà tempo di fare ritorno in Italia, forti di un bagaglio che permetterà loro di portare a casa nostro un pò di nuova linfa per deliziare le nostre pietanze.