Sono numerose le segnalazioni di cittadini che ci informano dell’occupazione impropria delle aree di sosta riservate a chi si reca nelle farmacie della città.

Si ricorda ai cittadini che negli stalli è possibile sostare gratuitamente nei 15 minuti consentiti, SOLO esibendo il disco orario.

Sarà possibile fornirsi del disco orario presso le stesse farmacie.

L’area di sosta è riservata al carico e scarico di bombole per l’ossigeno e i prodotti farmaceutici. Il limite temporale garantisce una costante rotazione dei posteggi.

Per sostare gratuitamente bisogna infatti indicare il proprio orario di arrivo.

Chiunque parcheggi in un’area di sosta a tempo senza utilizzare il disco orario, e dunque senza indicare l’ora di arrivo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa che va da euro 42 a euro 173.

Attenzione, la norma prevede non solo una multa PER disco orario non esposto ma anche una multa, a tempo terminato, per disco orario scaduto.

Il disco orario è un dispositivo che consente di indicare l’ora e i minuti di arrivo, in modo tale da permettere di stabilire, in caso di controlli da parte della Polizia Locale, se l’automobilista sta o meno ottemperando alle prescrizioni sulla durata massima della sosta.

Si invitano i cittadini al buon senso civico affinché si possa garantire l’utilizzo corretto e ottimale degli stalli di sosta adibiti riservati agli utenti delle farmacie.

L’Assessore alla Polizia Locale del Comune di Barletta, D.ssa Valentina Scazzeri



Le Farmacie del Comune di Barletta