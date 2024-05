Nulla da fare. Dopo tre successi consecutivi che avevano riaperto i giochi, la Nelly Volley incassa un ko severo per 3-0 sul parquet dell’ostica Windor Crispiano e retrocede in Serie D.

Una sconfitta meritata, ma che non rende merito a tutti i progressi evidenziati nell’ultima parte di stagione, che purtroppo non sono bastati per evitare l’amaro verdetto. Il 25-19 del primo set spiana la strada alle tarantine, che rischiano nel secondo set, ma riescono a controllare e ad allungare sul 2-0(25-21). La Nelly non ne ha più e il 3-0 finale(25-18) chiude le ostilità e condanna capitan Pinto e compagne alla retrocessione. Non resta adesso che terminare nel modo migliore la stagione regolare con la sfida domenica prossima alle leccesi del San Cassiano, prima di programmare l’annata 2024/2025.

La Nelly, che ha disputato la stagione con la quasi totalità di atlete del proprio settore giovanile, accetta il verdetto del campo, consapevole comunque che il percorso sia solo all’inizio e che questa stagione sportiva, coincisa con il debutto assoluto delle proprie atlete in Serie C, servirà per alimentare il bagaglio di crescita di ogni componente.