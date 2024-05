Al via la nuova rassegna musicale “Soundiff Young Concerts”, un ciclo di quattro appuntamenti imperdibili che avranno luogo presso l’Auditorium del GOS, in viale Marconi 41 a Barletta.

La rassegna prenderà il via il 18 maggio, offrendo al pubblico l’opportunità di apprezzare il talento e la passione dei giovani musicisti del territorio.

Primo appuntamento sabato 18 maggio con “Ai Confini del Romanticismo”, concerto in cui il Soundiff Ensemble eseguirà un programma affascinante con musiche di Beethoven e Reger, che promette di trasportare gli ascoltatori attraverso le emozioni e le sfumature del periodo romantico. A seguire, sabato 25 maggio “Mozart che Passione”, un concerto interamente dedicato al genio musicale di Mozart, che metterà in luce la brillantezza e l’unicità delle sue composizioni grazie alle note dei talentuosi musicisti di Soundiff. Sabato 1 giugno è la volta di “Sulla scia del grecale: da Vivaldi a Doppler” , appuntamento con la Soundiff Orchestra e i solisti Raffaele Bifulco e Claudia Bucchini al flauto, per un viaggio musicale che spazierà dalle note barocche di Vivaldi alle suggestive melodie di Doppler.

Gran finale sabato 8 giugno con “Suoni dal Mondo”e il Soundiff Saxophone Quartet, dove il sax diventerà il protagonista di uno spettacolo musicale spensierato e coinvolgente, capace di trasportare il pubblico attraverso vari paesaggi sonori.

Soundiff Young Concerts è un’iniziativa pensata per valorizzare i giovani talenti musicali locali e offrire al pubblico una serie di esperienze culturali di alta qualità.

Orario concerti: porta ore 18.30, inizio ore 19.

Abbonamento a 4 concerti: 10€. Biglietto singolo concerto: 5€. Info e prenotazioni al 3247994620