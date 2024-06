Una partita vietata ai deboli di cuore risolta al quinto set da un attacco di capitan Sara Binetti. Al termine di una serie equilibrata contro una mai doma Acquarica del Capo, il Volley Barletta supera nella palestra del Liceo Scientifico ”Cafiero” la compagine leccese per 3-2 in gara 3 e centra l’accesso in Serie C, ritrovando la categoria a sei anni di distanza dall’ultima apparizione.

Approccio negativo delle barlettane che subiscono il miglior impatto delle avversarie, capaci di portarsi sullo 0-2 grazie ai successi per 17-25, 15-25 dei primi due set. La gara tuttavia non è finita e il Volley Barletta ha il merito di reagire da gruppo coeso, aggiudicandosi i due successivi parziali per 25-12 e 25-15. Al tie-break, dopo un iniziale fase di equilibrio, è la formazione di Giacinto Dinoia a prendere le redini dell’ultimo set e a condurre fino al 15-9 che fa esplodere il nutrito gruppo di tifosi presenti. Un epilogo positivo per un’annata agrodolce per lo sport barlettano: il Volley Barletta torna in Serie C!

A cura di Giacomo Colaprice