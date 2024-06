“La Barletta del centrodestra è una città senza servizi, dove il verde pubblico non è curato, le tasse aumentano e dove la maggioranza vuole aumentare con una variazione di bilancio la cifra a disposizione degli assessori per questo o quel viaggio. La Barletta del centrodestra è due anni di litigiosità e inconcludenza”. Così la capogruppo del Pd Rosa Cascella e o consiglieri Lisa Dipaola, Giuseppe Paolillo, Santa Scommegna, Adelaide e Massimo Spinazzola.

“Nella Barletta “mon amour” del centro destra (concedeteci una battuta, fa specie che i “garanti dell’italianità” utilizzino uno slogan in lingua francese) l’Imu, e ben presto la Tari sono alle stelle così come la tariffa per i parcheggi arrivata ormai ad 1 euro all’ora. Non si è stati in grado – affermano i dem – di garantire uno stanziamento per far fronte all’assenza del contributo fitto-casa e si pensa a pianificare l’aumento del budget a disposizione degli assessori per viaggi più o meno utili. Qualcuno penserà “eh ma c’è l’estate barlettana”, sì quella organizzata senza coinvolgere le tante realtà culturali della nostra città”.

“Piuttosto che sbraitare – chiariscono i dem in risposta al tagliente comunicato di Fratelli d’Italia diffuso nelle ore precedenti – con fare aggressivo e fascista agitando teorie complottistiche che vedrebbero i cattivoni dell’opposizione a caccia dello scalpo del sindaco martire e dei suoi, i consiglieri del centrodestra – concludono i dem – farebbero bene a concentrarsi sul bene della città cominciando, magari, a togliere le mani dalle tasche dei cittadini”.