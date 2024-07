Il Settore Welfare rende noto che il Centro Aperto Polivalente per Minori comunale (C.A.Gi), sito in Piazza XIII Febbraio 1503, apre le porte alla cittadinanza il giorno 5 Luglio 2024 dalle ore 18:00, in occasione della presentazione delle domanda di ammissione, da parte delle famiglie interessate, per l’anno educativo 2024-2025.

Il Centro Aperto Polivalente è una struttura aperta alla partecipazione di minori del territorio (di età compresa tra 12 e 18 anni) ed opera in raccordo con i Servizi sociali d’Ambito e con le Istituzioni scolastiche, attraverso la progettazione e realizzazione di interventi di socializzazione ed educativo-ricreativi, miranti a promuovere il benessere della comunità e a contrastare fenomeni di marginalità e disagio minorile.

In particolare, il Centro Aperto Polivalente C.A.Gi, del Comune di Barletta, offre le seguenti attività:

supporto scolastico;

laboratori ludico-ricreativi, finalizzati a promuovere la socializzazione, la crescita ed il benessere personale (es. laboratori di arte, ballo,musica e canto, informatica, teatro, ecc);

attività culturali, campagne di informazione, volte a sensibilizzare maggiormente su problemi e difficoltà giovanili (es.dipendenze, ambiente, legalità e sicurezza, stili di vita corretti, rapporto genitori-figli, ecc);

attività socio-ricreative di svago e promozione della socialità;

orientamento scolastico nella fase di transizione tra la scuola secondaria di primo grado e quella di secondo grado;

corsi esterni per gli utenti, organizzati presso enti sportivi, associazioni e federazioni del territorio.

Durante questa giornata di open day sarà possibile conoscere la struttura, le attività che si svolgono all’interno e gli operatori ivi presenti.

Si ricorda, inoltre, che è possibile presentare domanda di accesso al C.A.Gi esclusivamente online entro e non oltre il 14 Luglio 2024 alle ore 23:59, accedendo al sito istituzionale: www.comune.barletta.bt.it nella parte riservata “WELFARE – Servizio Sociale Online” e, a seguire, nella sezione “Domande Online”. E’ indispensabile identificarsi tramite Spid (Sistema Pubblico di Identità Digitale) o utilizzare lo SPID delegato.

Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi ai seguenti contatti del Segretariato Sociale:

telefono: 0883.516743-0883.516758-0883.516726 (dal lunedì al venerdì dalle ore 8:30 alle ore 12:30 – giovedì dalle ore 15:00 alle ore 17:00)

e-mail: [email protected]