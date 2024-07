Ritorna a partire da martedì 23 luglio un appuntamento fisso e apprezzato dagli appassionati cinefili giunto alla invidiabile 36esima edizione.

Si tratta di Castello Cinema Barletta, la Rassegna cinematografica curata dalla Coop 7Rue, che dal 23 luglio apre i battenti come tradizione all’interno dell’Arena del Castello nell’ambito delle iniziative dell’Estate barlettana organizzata dal Comune.

Anche quest’anno si parte con l’omaggio ad uno degli artisti italiani più bravi di sempre. Dopo il ricordo di Anna Magnani dell’anno scorso, questa edizione apre i battenti con un focus su Marcello Mastroianni. Sarà il capolavoro di Federico Fellini 8 ½, con protagonista proprio Mastroianni, a dare il via a Castello Cinema 2024. Vi si potrà assistere solo dopo aver ritirato l’invito (massimo per due persone) presso il Book Shop del Castello fino ad esaurimento dei posti.

Anche quest’anno si susseguiranno produzioni di ogni genere per tutti gli appassionati e anche quest’anno la Coop 7Rue ha aderito a Cinema Revolution, l’iniziativa proposta e finanziata dal Ministero della Cultura, che prevede proprio per i film italiani ed europei il costo del biglietto a €3,50. Il prezzo del biglietto per gli altri film è di €6, per i film per ragazzi €5.

15 proiezioni previste nel programma :

23 Luglio 8 1/2

24 Luglio Perfect days

25 Luglio Garfield. Una missione Gustosa (film per ragazzi)

30 Luglio Anatomia di una caduta

1 Agosto Kung Fu Panda 4 (film per ragazzi)

2 Agosto Palazzina LAF

3 Agosto C’è ancora domani

8 Agosto Inside Out 2 (film per ragazzi)

9 Agosto Io Capitano

10 Agosto The Holdovers

11 Agosto Un mondo a parte

13 Agosto Gloria!

16 Agosto La moglie del Presidente

17 Agosto La sala professori

18 Agosto Cattiverie a domicilio

I biglietti sono in vendita tutti i giorni (tranne il lunedì) presso il Bookshop del Castello dalle ore 10,00 fino ad inizio della proiezione.