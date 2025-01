Tre punti di platino e sette punti di vantaggio sulla Virtus Mola mantenuti. Prosegue la marcia in Promozione dell’Audace Barletta, che supera per 2-3 l’ostica terza forza della classe San Marco e apre nel modo migliore il girone di ritorno.

Gara che si apre con un episodio singolare: Morra indirizza la palla verso la porta dei dauni per restituirla in segno di fair play, ma finisce clamorosamente in rete. I biancorossi di Maffucci, di comune accordo, decidono di far segnare il San Marco con Salerno per ristabilire la parità. Bel gesto da parte del sodalizio barlettano, che poi trova il nuovo vantaggio al 35′ con un colpo di testa vincente di Dibari. Girandola di emozioni anche nella ripresa. Il San Marco, nonostante l’inferiorità numerica, trova il pareggio al 28′ con una conclusione da fuori di Dragano. Quando sembra che il risultato sia incanalato verso il 2-2, ci pensa Morra a 2′ dalla fine a riportare l’Audace avanti e a consegnare l’intera posta in palio. Archiviato il match di San Marco, la formazione barlettana sarà chiamata domenica alla sfida contro il Real Siti.

A cura di Giacomo Colaprice