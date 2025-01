Renato Nitti resterà, almeno per il momento, Procuratore della Repubblica di Trani. E’ stato lo stesso magistrato a sottolinearlo nel corso della trasmissione “Spazio Città” condotta da Roberto Straniero. Negli ultimi giorni si sono fatte insistenti le voci di un suo passaggio alla Procura di Foggia per prendere il posto di Ludovico Vaccaro, nel frattempo trasferito a Lecce. Nitti ha ricordato che l’incarico di un procuratore può durare sino ad un massimo di otto anni. Per lui è già il quinto alla guida della Procura tranese. Durante l’intervista, Nitti ha anche parlato del grande lavoro degli uffici del Tribunale di Trani riscontrando, al contempo, mancanze di personale che spesso minano il lavoro quotidiano di un procuratore.

Carenze che ancora oggi si registrano anche nel personale delle forze dell’ordine della BAT. Molti rinforzi, in realtà, sono già arrivati soprattutto grazie all’impegno del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi. Ma in alcuni casi specifici ancora non basta.

Infine il focus sulle mafie pugliesi e della BAT. Ben diverse da altre come Cosa Nostra o Ndrangheta.

Il servizio.