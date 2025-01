L’Audace Barletta non si ferma e continua la sua marcia verso l’Eccellenza con una convincente vittoria per 6-2 sul Real Siti, nella sfida disputata allo stadio Puttilli. Nonostante il punteggio finale, il match si è rivelato più combattuto di quanto possa sembrare, con il Real Siti di Costanzo Palmieri che ha messo in difficoltà la squadra di Roberto Maffucci, soprattutto all’inizio della ripresa. La difesa barlettana, infatti, ha avuto alcune disattenzioni che hanno permesso al Real Siti di pareggiare due volte, prima di capitolare definitivamente.

La partita si sviluppa secondo le attese, con l’Audace subito in attacco, ma con un ritmo meno brillante rispetto alle recenti uscite. La difesa del Real Siti si difende con ordine e riesce a contenere senza troppe difficoltà i primi assalti biancorossi. Con il passare dei minuti, tuttavia, l’Audace intensifica la pressione, trovando il vantaggio al 32′ grazie a Lorusso. Un lancio dalle retrovie mette in difficoltà la difesa ospite, con Lorusso che anticipa tutti e supera il portiere Sarri per il gol dell’1-0, risultato con cui si conclude il primo tempo.

La ripresa, però, è un vero e proprio fuoco d’artificio, con ben sei reti in 26 minuti. Il Real Siti trova subito il pareggio con Merino, che approfitta di un errore difensivo dell’Audace e sigla l’1-1. L’Audace reagisce prontamente: pochi istanti dopo, Lorusso capitalizza un tiro sbagliato da Morra e riporta in vantaggio i suoi, fissando il 2-1.

Il pareggio del Real Siti arriva però rapidamente: al 55′, Milella commette un fallo in area su Pozzozengaro, e l’arbitro concede il rigore che Di Palma trasforma con precisione, firmando il 2-2. A questo punto, l’Audace si scuote definitivamente e, in meno di dieci minuti, segna tre gol in rapida successione: prima con Morra, poi con Scardigno, e infine con Lorusso, che realizza la sua tripletta personale, portando il punteggio sul 5-2.

Nonostante il divario, il Real Siti non si arrende e va vicino al terzo gol con un potente tiro dal limite di Panelli, che colpisce il palo dopo aver deviato sullo stinco di Telera. Il match si conclude con il gol in pieno recupero di Mazzilli, che sigla il definitivo 6-2, mettendo fine a una gara ricca di emozioni.

A cura di Giacomo Colaprice

Foto Nunzia Filannino