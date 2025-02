“Per rendere autentico il messaggio contenuto nel comunicato delle forze di maggioranza (?) è doveroso da parte loro dichiarare pubblicamente – questa la risposta del gruppo consiliare di Forza Italia-Barletta, rappresentata dal capogruppo Antonio Comitangelo, e Barletta al Centro, rappresentata da Flavio Basile – che accettano l’invito proposto ieri dalla maggioranza del sindaco Cannito, rilanciando tuttavia – di voler azzerare sia il bilancio pastrocchio e sia la giunta che l’ha partorito. Così i barlettani comprenderanno chi è ipocrita e chi è onesto nei loro confronti. In parole povere chi da “aggorgiato” pieno di stipendi di assessori prova a fare la morale a chi, pur volendo, non ha potuto offrire il proprio gratuito ed onesto contributo al bilancio.

Diversamente, tutto si ridurrebbe ad un modo superficiale di amministrare e puramente propagandistico. Un tentativo malcelato di mascherare la volontà di non rispondere alle contestazioni sull’assenza di visione e pianificazione, oltre che di non rispondere degli ennesimi aumenti di tariffe e servizi a carico dei cittadini. Senza assunzioni di responsabilità crediamo si offendano i cittadini. Oggi sia Forza Italia che Barletta al Centro ritengono prioritario ritrovare una stabilità politica e amministrativa nell’interesse della città. Chi ha deciso di escludere queste forze politiche da ogni processo decisionale? E perché? Forse perché ha fame di assessori e poltrone?

Non possiamo accettare questo modo di amministrare basato sulla spartizione degli incarichi per pure logiche di potere prive di consenso elettorale, mascherato da un finto “clima di serenità” nel tentativo di maldestri recuperi dell’ultima ora per sopravvivere qualche settimana in più sulla comoda poltrona. La realtà è che le nostre forze politiche non hanno mai barattato il proprio consenso in cambio di posizioni, ma hanno solo e sempre chiesto di essere coinvolte nella formazione degli atti per il bene della città”.