Poteva essere il giovedì della festa promozione, è stato quello della prima sconfitta stagionale. Si è fermata a quota 39 la serie di risultati utili di fila tra campionato e Coppa Italia del Barletta. La vittoria del Bisceglie al Puttilli ha rinviato di almeno tre giorni il salto di categoria. Niente drammi ma volontà di andare presto oltre nella voce dell’allenatore biancorosso Pasquale de Candia.

Quella con il Bisceglie è stata anche la prima partita stagionale senza gol in casa al Puttilli. Il fatturato è di 32 vittorie, 7 pareggi, un solo ko, con 81 gol fatti e 14 al passivo. A incidere sullo 0–1 del recupero infrasettimanale, secondo l’allenatore, è stata anche la frenesia di vincere della sua squadra.

Alle porte ci sono due trasferte a distanza di 72 ore: domenica alle 18.30 sarà sfida alla Polimnia sul campo di Mola di Bari, mercoledì si andrà a San Cataldo per completare il triangolare di Coppa. Una vittoria a Mola varrebbe la promozione, anche se un’eventuale ko dell’Atletico Acquaviva con il Galatina nel match in programma nel pomeriggio consentirebbe a Strambelli e soci di scendere in campo con il campionato già in tasca.

