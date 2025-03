Con la testa al match di Coppa di mercoledì e con la vittoria del campionato già conquistata una settimana fa. Si spiega anche così lo 0-0 tra Barletta e Nuova Spinazzola. Per i biancorossi una prestazione decisamente sottotono, la prima da campioni di Eccellenza davanti ai propri tifosi anche se sugli spalti è mancato il pubblico delle grandi occasioni. Mister Pasquale De Candia applica un leggero turnover. Strambelli siede inizialmente in panchina, Lopez è out per febbre. Il tridente d’attacco del 3-4-3 è composto da Dicuonzo, Lattanzio e Scaringella. Giambuzzi e Lavopa larghi, al centro Leone e Bernaola, De Gol-Montrone-Lobosco il terzetto difensivo davanti a Staropoli. Zinfollino risponde con il 4-4-2, coppia d’attacco composta da Caruso e Mbaye.

Il primo tempo non regala alcuna emozione se non un punizione di Lavopa al 9’ su cui Liso interviene mettendo in angolo. I restanti minuti sono caratterizzate da tanti errori e pochi guizzi degni di nota. Il match scivola lentamente verso l’intervallo con le porte inviolate.

La ripresa non cambierà le sorti del tabellino, ma la partita si accende timidamente. Al 2’ minuti, sugli sviluppi di un calcio d’angolo, Montrone si esibisce in una bella rovesciata ma imprecisa. Al 5’ improvvisa chance per la Nuova Spinazzola, Bonanno ha spazio ma sbaglia tutto sul più bello. De Candia prova a mettere più qualità in campo facendo entrare Strambelli e Turitto. Ma sono gli ospiti a far registrare l’occasione migliora di tutta la partita: al 27’ Corado conclude a botta sicura ma trova la traversa, decisivo l’intervento di Staropoli, poi Emane non trova il tap-in sotto porta. Due minuti dopo ancora Nuova Spinazzola pericolosa, questa volta in contropiede, Corado ha spazio davanti a sé ma viene rimontato da Turitto prima della conclusione in porta. Il Barletta dopo la doppia chance ospite costruisce la sua unica palla gol al 34’: Dicuonzo lavora bene un pallone servito a Scaringella tutto solo in area, ma l’attaccante non inquadra la porta da ottima posizione. Al 40’ c’è ancora spazio per un’ultima occasione costruita dalla Nuova Spinazzola, Emane sotto porta non trova l’impatto vincente, l’arbitro indica la rimessa da fondo tra le proteste degli ospiti che chiedevano la deviazione in corner. Triplice fischio e 0-0 da “Puttilli”.

A fine gara spazio comunque per gli applausi al Barletta, squadra assoluta padrona del campionato. Ora testa a mercoledì 5 marzo per la fase nazionale di Coppa Italia Dilettanti. I biancorossi si giocano il pass per le semifinali contro lo Sciacca. Gara d’andata che si giocherà in Sicilia. Un buon punto per la Nuova Spinazzola anche se con qualche rammarico per le occasioni avute. La squadra di Zinfollino tornerà in campo domenica prossima a Ruvo contro Novoli.