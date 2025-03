Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Comando provinciale dei Carabinieri BAT in occasione dell’8 marzo:

«La festa delle donne, che coincide con la Giornata internazionale dei diritti delle donne, si celebra l’8 marzo, e segna una vittoria assoluta dell’uguaglianza di genere, che vede nella mimosa uno dei suoi simboli più emblematici, scelto proprio dalle donne nel 1946 per celebrare questa importante ricorrenza. Un’uguaglianza che si è concretizzata anche con l’ingresso delle donne nel mondo militare grazie all’entrata in vigore della legge n. 380 del 1999 con la quale l’Italia si è allineata agli altri Paesi della NATO aprendo di fatto le Forze Armate al reclutamento femminile, spalancando le porte di un mondo riservato fino a quel momento solo ed esclusivamente agli uomini. Una vera e propria sfida per tutti i militari con le stellette che hanno dovuto comprendere, accogliere e rispettare i colleghi donna di ogni ruolo, ma che a distanza di più di vent’anni può considerarsi sicuramente vinta. Sempre più donne scelgono di indossare l’uniforme, in particolare nell’Arma dei Carabinieri, ove si attestano su più di 8 mila unità, e la loro presenza rappresenta un valore aggiunto imprescindibile.

I Carabinieri donna oggi costituiscono una risorsa in più, in grado di esprimere quella sensibilità ed empatia indispensabili per intervenire efficacemente soprattutto nei reati perpetrati ai danni delle vittime vulnerabili, guadagnando la loro fiducia.

In occasione di una ricorrenza così importante, il Comando Provinciale Carabinieri BAT esprime il più sentito ringraziamento a tutte le donne!».