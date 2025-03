Il gruppo promotore del censimento dei Luoghi del Cuore FAI invita la cittadinanza alla raccolta firme per il Censimento dei Luoghi del Cuore per Villa Bonelli. L’iniziativa sarà illustrata nel corso di un incontro che si terrà venerdì 14 marzo presso il Salone Addazi della Sacra Famiglia, via G. Mazzini 18/A a partire dalle ore 19:00.

«È in corso – si legge in un comunicato del FAI-Delegazione di Andria Barletta Trani, a firma di Giulia Mastrotaro, Capo Sezione FAI per la BAT – la 12a edizione del Censimento dei Luoghi del Cuore. L’iniziativa è intesa a difendere ed aiutare luoghi a volte dimenticati o in pericolo, per trasformare il loro presente incerto in un futuro certo, ridando valori a quei beni a cui gli italiani si sentono particolarmente legati. Il gruppo promotore della BAT che supporta la candidatura di Villa Bonelli a Barletta incontrerà la cittadinanza venerdì 14 marzo presso il Salone Addazi della Sacra Famiglia, via G. Mazzini 18/Aa partire dalle ore 19:00».

All’evento parteciperanno tra gli altri:

Il Prof. Antonio Diviccaro, docente di storia dell’arte presso Liceo Artistico IISS “Leontine e Giuseppe De Nittis” autore del libro Villa Bonelli — La Storia e le immagini;

La fotografa tranese Sara Mancini che illustrerà il Progetto fotografico “Puglia Abbandonata Atto IP/ Villa Bonelli”.

«Rivolgiamo il nostro invito alla cittadinanza tutta con spirito collaborativo e sinergico e con l’intento di valorizzare e promuovere il nostro territorio».