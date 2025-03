Nell’ambito dell’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti, intensificata sotto l’impulso del Questore della sesta provincia pugliese, la Polizia di Stato ha arrestato in flagranza di reato un cinquantasettenne barlettano, per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti. In particolare, i Poliziotti della Squadra Mobile della Questura, durante lo svolgimento di mirati servizi di monitoraggio e controllo, hanno rinvenuto nella disponibilità dell’odierno indagato 25 bustine di stupefacente del tipo “marijuana” pronte per essere vendute al dettaglio.

La conseguente perquisizione domiciliare, effettuata presso l’abitazione dell’uomo, ha permesso di rinvenire e sequestrare ulteriori 3 kg di sostanza stupefacente dello stesso tipo, 130 gr di cocaina e un’arma da fuoco con matricola abrasa.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani, dopo aver disposto che l’arrestato fosse condotto in carcere, ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Trani la convalida dell’arresto e l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per il reato di detenzione e spaccio di sostanza stupefacente e per detenzione di arma clandestina.

Da inizio anno considerando l’odierno arresto, nel comune di Barletta, la Polizia di Stato ha effettuato 10 arresti per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti sequestrando oltre 7 kg di marijuana, 700 gr. di hashish, 500 gr. di cocaina e due pistole illegittimamente detenute.

Occorre precisare che i provvedimenti adottati nel corso delle indagini non sono definitivi e che gli indagati non possono essere considerati colpevoli fino a quando la responsabilità non sia stata accertata con sentenza o decreto penale di condanna ad effetto irrevocabile.