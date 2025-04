Si comunica che è in corso da parte dell’Agenzia Arif Puglia (Agenzia Regionale per le Attività Irrigue e Forestali) il monitoraggio su eventuali focolai di Xylella fastidiosa anche in zone indenni tra cui il territorio di Barletta. Le operazioni di monitoraggio sono condotte da professionisti incaricati dall’Arif e formati dall’Osservatorio Fitosanitario regionale che si presentano in uniforme e con presentazione di tesserino.

Tutte le attività, in ogni loro fase, non comporteranno alcun elemento invasivo o distruttivo, se non l’ingresso nei fondi agricoli da parte dei tecnici a mezzo tesserino e il prelievo di piccolissime parti di piante da esaminare.