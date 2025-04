Stipendi più alti dal mese di maggio per medici e operatori di Pronto Soccorso in Puglia grazie all’accordo sottoscritto ieri tra la Regione e le organizzazioni sindacali della dirigenza e del comparto sanità. L’intesa raggiunta prevede la distribuzione di indennità aggiuntive per 32 milioni di euro riferiti al triennio 2022-2024. Calcolati sulle ore effettivamente lavorate nei Pronto Soccorso, gli aumenti di stipendio riguarderanno 3500 operatori sanitari. I 342 dirigenti medici riceveranno 800 euro netti in più al mese, circa 10mila euro all’anno. Le indennità per il comparto sono, invece, calcolate sulla base del lavoro svolto mensilmente dalle equipe che operano nei Pronto Soccorso e potranno arrivare a circa 180 euro netti mensili. Una notizia accolta positivamente anche dall’Ordine dei Medici della Bat, che auspica non si esauriscano qui gli interventi per rendere più attrattivo e sicuro il lavoro nei Pronto Soccorso.

Emblematico il caso del Pronto Soccorso di Barletta dove l’avviso pubblicato dalla Asl poche settimane fa per l’assunzione di medici nel reparto è andato deserto.

