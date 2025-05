Anche il sindaco di Barletta Mino Cannito è intervenuto per commentare la tragica scomparsa di un bambino di quattro anni a Barletta a seguito di una caduta dalla bici (viaggiava con suo padre) sulla rampa di un garage di via Lattanzio. Questo il suo messaggio affidato ai social: «Ci ho messo un po’ ad elaborare questo messaggio perché il mio cuore, come quello di tutti noi, è colmo di tristezza – il suo pensiero – come padre e come nonno, sono sgomento per la morte del piccolo Checco, ingiusta, inspiegabile, incomprensibile. Giunga alla famiglia la mia vicinanza come Sindaco, il nostro abbraccio come comunità e il cordoglio di tutta la città di Barletta. Riposa in pace piccolo angelo».