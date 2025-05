“Grazie all’ascolto dei territori, al confronto con i sindaci e al dialogo con Trenitalia, le richieste avanzate dal mio Assessorato per la rimodulazione degli orari delle corse degli autobus sostitutivi a servizio della provincia Bat sono state accolte. Questo conferma che gestire un servizio pubblico come il TPL in maniera partecipata è possibile e porta a risultati utili alle comunità”. Lo dichiara l’assessore regionale ai Trasporti e alla Mobilità sostenibile, Debora Ciliento, comunicando i nuovi orari operati già dal 5 maggio da Trenitalia sulla relazione Spinazzola-Gioia del Colle e anticipando i nuovi servizi bus festivi che circoleranno a partire dal 15 giugno prossimo sulla relazione Barletta-Spinazzola.

Sulla relazione Spinazzola-Gioia del Colle, che ha come fermate a Spinazzola Città, Poggiorsini, Gravina in Puglia, Altamura e Santeramo, sono stati anticipati di 20 minuti il bus BA217 Spinazzola (9:15) – Gioia del Colle (11:03) e il bus BA221 Spinazzola (14:35) – Gioia del Colle (16:33). Posticipati di 20 minuti il bus BA219 Spinazzola (13:28) – Gioia del Colle (15:27) e il bus BA226 Gioia del Colle (17:42) – Spinazzola (19:40), posticipato di 15 minuti il bus BA220 Gioia del Colle (12:16) – Spinazzola (14:16).

A partire dal 15 giugno sulla relazione Spinazzola-Barletta, con fermate a Spinazzola Città, Minervino Murge e Canosa di Puglia, si avranno i seguenti nuovi servizi bus nei giorni festivi: Barletta (13:50) – Spinazzola (15:26), Barletta (17:15) – Spinazzola (18:37), Spinazzola (07:58) – Barletta (09:27), Spinazzola (19:31) – Barletta (21:01); inoltre Barletta (09:43) – Spinazzola (10:56) fino al 06/07 e dal 25/08, Barletta (09:43) – Spinazzola (11:20) con fermata a Canne della Battaglia dal 07/07 al 24/08, Spinazzola (12:18) – Barletta (13:30) fino al 06/07 e dal 25/08 e Spinazzola (12:18) – Barletta (13:52) con fermata Canne della Battaglia dal 07/07 al 24/08. I nuovi bus saranno visibili sui canali di vendita entro fine mese.

“Con i nuovi orari e le nuove corse si cercherà di migliorare i collegamenti e l’accessibilità ai Comuni interessati, e trattandosi di richieste avanzate direttamente dai territori ci faremo carico di monitorare attentamente le modifiche anche per valutarne l’efficacia”, ha concluso l’assessore.