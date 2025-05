«Complimenti all’Arma dei Carabinieri e ai comandi provinciali di BAT e Foggia per la maxi-operazione realizzata oggi e coordinata dalla Procura della Repubblica di Trani, contro il riciclaggio di pezzi d’auto rubate». Così il deputato di Andria di Fratelli d’Italia Mariangela Matera, commentando la maxi-operazione anti-riciclaggio dei Carabinieri in contrasto al fenomeno dei furti d’auto nelle province di Barletta-Andria-Trani e Foggia.

«Le operazioni messe in campo durante le ultime settimane per contrastare il dilagante fenomeno dei furti di autovetture sul nostro territorio sono la dimostrazione di come la squadra Stato sia sempre al lavoro per garantire sicurezza e legalità. L’azione di contrasto delle forze dell’ordine servirà per togliere alla Puglia e in particolar modo alla Provincia di Barletta-Andria-Trani la brutta etichetta di maglia nera per i furti d’auto. I primi dati del 2025 segnano un meno rispetto all’anno precedente, grazie al lavoro straordinario messo in campo negli ultimi mesi. Ringrazio le forze dell’ordine per la costante attività di controllo del nostro territorio».