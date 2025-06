La prossima settimana sarà quella giusta per risolvere il nodo panchina, con Massimo Pizzulli che resta il gran favorito, ma intanto in casa Barletta vanno avanti le grandi manovre per la costruzione di un organico ambizioso, che vorrà avere un ruolo da protagonista nel girone H della Serie D che verrà. Due i punti di partenza alla voce “arrivi”. Si inizia dai pali, con Gabriel Fernandes che nella prossima stagione parerà con il biancorosso sulle spalle: l’arrivo nella Città della Disfida del numero 1 brasiliano classe 20025, ancora under per la categoria, è stato di fatto annunciato dal Casarano, suo ultimo club in ordine temporale. Fernandes in rossazzurro ha collezionato ben 15 clean sheet, vincendo il secondo campionato della sua carriera in Italia dopo quello con il Team Altamura. Il Barletta 2025/26 ha anche un nuovo regista, pronto a tornare in Puglia dopo aver vinto il girone E con la Sambenedettese: si tratta di Luca Guadalupi, 29enne brindisino che nella sua regione ha già giocato con Nardò e Gravina e che il ds Savino Daleno aveva cercato già ai tempi di Andria. Accordo totale con il centrocampista, che ha preferito la proposta biancorossa a un rinnovo biennale tra i professionisti. Chi è pronto a lasciare la Serie C per sposare il progetto Barletta è Alessandro Ligi, individuato come innesto di esperienza per il reparto difensivo: il centrale classe 1989, fresco di triennio a Cerignola, potrebbe restare in Puglia e vivere la sua prima esperienza nel calcio dilettantistico. Alle spalle il 35enne di Sassocorvaro ha quasi 200 partite giocate in Serie B e quasi 150 presenze in C. La trattativa è molto ben avviata e già l’alba della prossima settimana potrebbe portare a una stretta di mano tra le parti. In attacco a Barletta non hanno affatto perso le speranze di riportare in biancorosso Nicola Loiodice, nonostante un’intesa verbale raggiunta tra il fantasista barese, tre promozioni negli ultimi quattro anni, e il Fasano. Piace Eneo Gjonaj, a Francavilla Fontana nell’ultima stagione, mentre al centro dell’attacco – con Da Silva gradito ma al momento vicino al Fasano – tra i nomi seguiti c’è quello di Marko Rajkovic, 14 gol in 20 partite con il Brindisi nella scorsa stagione. Parallelamente alle entrate, si valuteranno con il nuovo allenatore le conferme. Hanno un altro anno di contratto con i biancorossi gli attaccanti Strambelli, Scaringella e Lattanzio, i centrocampisti Lavopa, Bernaola e Bayo Sarr e i difensori Montrone e Giambuzzi. La sensazione è che al momento solo quest’ultimo abbia la certezza assoluta di far parte del progetto anche per la prossima stagione.