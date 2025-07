Nelle giornate di sabato 28 e domenica 29 giugno, i Carabinieri del Comando Provinciale hanno svolto un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Andria, Barletta, Trinitapoli e Margherita di Savoia, finalizzato alla prevenzione e repressione di condotte illecite, con particolare attenzione alla sicurezza stradale e al contrasto allo spaccio e all’uso di sostanze stupefacenti.

In particolare, i militari hanno identificato oltre 350 persone e controllato 180 veicoli effettuando non solo pattugliamento dinamico del territorio ma anche posti di controllo negli snodi stradali strategici per garantire una maggiore cornice di sicurezza.

Sono state elevate più di 60 contravvenzioni al Codice della Strada ad automobilisti indisciplinati per un importo complessivo che supera i 9.000,00 Euro ritirando 5 titoli di guida e due documenti di circolazione.

I Carabinieri hanno inoltre segnalato alla Prefettura di Barletta-Andria-Trani, quali assuntori di sostanze stupefacenti, 10 soggetti trovati in possesso di modiche quantità di marijuana e hashish, poste sotto sequestro.

L’Arma dei Carabinieri continuerà le attività di presidio per tutta l’estate, con pattugliamenti mirati e controlli su persone e veicoli nelle aree più sensibili con l’obiettivo di prevenire quei comportamenti illeciti che potrebbero mettere a rischio l’incolumità dei più giovani.