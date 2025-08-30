Miss Sorriso Puglia 2025 è Giorgia Dilillo, 19enne di Barletta, tecnico biochimico sanitario con il sogno di diventare psicologa penitenziaria; tra i suoi hobby la danza a livello agonistico, il fitness, la recitazione e l’impegno sociale in una associazione di donne oncologiche e bambini speciali.

È stata eletta nella finale regionale di Miss Italia si è tenuta venerdì 29 agosto in Piazza don Tonino Bello ad Altamura, città murgiana conosciuta per i prodotti tipici e i ritrovamenti preistorici.

A premiarla la Vicesindaca Angela Miglionico e le consigliere comunali Marianna Nicoletti e Leonarda Martimucci.

L’organizzazione è stata firmata dalla Carmen Martorana Eventi, esclusivista interregionale di Miss Italia per Puglia e Basilicata, con il patrocinio del Comune di Altamura.

La serata è stata condotta da Carmen Martorana.

Sul palco la testimonianza della giovane mamma Marika Adesso che ha dovuto combattere contro un tumore alla tiroide durante la gravidanza della piccola Aurora; la prevenzione oncologica è il tema di questa edizione, dal momento che la Patron del concorso Patrizia Mirigliani ha infatti firmato un protocollo di intesa con il Presidente nazionale LILT Prof. Francesco Schittulli, per cui materiali informativi e screening gratuiti sono messi a disposizione durante il tour.

Ospite la spumeggiante voce della cantante Elena Cappiello.