Sul portale istituzionale è online l’aggiornamento di “Scelti per voi”, la guida riservata agli utenti della biblioteca comunale “Sabino Loffredo” di Barletta riguardante le nuove pubblicazioni incluse nel catalogo della dotazione libraria.

Le novità editoriali sono consultabili nell’area dedicata (https://www3.comune.barletta.bt.it/retecivica/biblioteca/indexsc.htm), corredate dalle copertine e relative sinossi.

“Scelti per voi” rappresenta una selezione dei sistematici aggiornamenti che incrementano la già cospicua dotazione bibliografica. Ulteriori e recenti pubblicazioni, non riportate in rubrica, sono disponibili per il prestito anche nella ex Cantina Sperimentale, a Palazzo San Domenico e nella sezione ragazzi.

Si ricordano come di consueto gli orari settimanali di apertura al pubblico di tutte le sedi.

Sede centrale della biblioteca “Loffredo”, nei locali del Castello: continuato dalle ore 8.30 alle 19, dal lunedì al venerdì.

Sede decentrata, presso il Parco dell’Umanità: dalle ore 16 alle 19, dal mercoledì al sabato. Domenica ore 10-13.

Biblioteca della ex Cantina sperimentale (palazzina Reichlin): dalle ore 9 alle 13 e dalle ore 16 alle 19, dal lunedì al venerdì.

Biblioteca generale centrale “Community Library”, presso Palazzo San Domenico: continuato dalle ore 9.00 alle 19, dal lunedì al venerdì. Il sabato dalle ore 9 alle 13.

Informazioni al numero 0883/578646.