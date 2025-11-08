Lunedì 10 novembre l’On. Carlo Calenda, Segretario nazionale di Azione visiterà alle 15,45 il comitato elettorale di Ruggiero Mennea in Corso Garibaldi, n. 2. Alle ore 16,30 Carlo Calenda e Ruggiero Mennea terranno una conferenza stampa presso il Cinema Opera Omnia, in Via Matteo Renato Imbriani n. 27.

A seguire alle ore 17,00, sempre al Cinema Opera Omnia si terrà l’evento “Tutta la Puglia che cresce”. Interverranno l’On. Carlo Calenda; Antonio Decaro, candidato Presidente della Regione Puglia; Ruggiero Mennea, Consigliere regionale con delega al Welfare e candidato alle prossime elezioni regionali e Mario Aprile, Presidente Confindustria Bari e Bat. Modererà il giornalista Massimiliano Sisto.

“Sarà un’occasione importante per discutere di sviluppo economico e della fuga di cervelli insieme a tutti i rappresentanti delle associazioni di categoria– ha dichiarato Ruggiero Mennea -. Vogliamo mettere in connessione i nostri giovani e i nostri talenti con il mondo delle nostre imprese per una Puglia che cresce. È mia ferma intenzione mettere a disposizione dell’intera comunità della BAT e della Puglia la mia esperienza professionale ed amministrativa affinché attraverso la sinergia tra il mondo produttivo e l’istituzione regionale si possa attuare una strategia di sviluppo che porti benessere e prospettive di crescita per la nostra regione e per tutti i cittadini”, conclude Ruggiero Mennea.