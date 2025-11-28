Prosegue l’iter delle procedure concorsuali di Bar.S.A. S.p.A. attinenti l’assunzione a tempo indeterminato di 39 unità di personale. L’azienda dunque comunica ai candidati che sarà predisposta una diretta streaming della correzione dei test sostenuti, in ossequio alla massima trasparenza possibile.

Tale trasmissione, e tanto si comunica ai candidati, sarà disponibile attraverso il portale già utilizzato per la presentazione della domanda, e precisamente nella homepage. Qui verrà pubblicato – in coincidenza con l’inizio di ogni fase di correzione – il link che permetterà di visualizzare la diretta video.

Si specifica ai candidati interessati che la trasmissione avverrà senza audio e inquadrerà esclusivamente il lettore ottico e le mani dell’operatore nell’atto di inserire le schede risposte nello scanner, nel pieno rispetto della riservatezza e delle procedure previste.