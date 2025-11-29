Nella mattinata di venerdì 28 novembre, il Direttore Marittimo della Puglia e della Basilicata Jonica, il Contrammiraglio (CP) Donato DE CAROLIS, si è recato in visita alla Capitaneria di Porto di Barletta per portare il proprio saluto istituzionale a tutto il personale. Accompagnato dal Capo del Compartimento Marittimo di Barletta – Capitano di Fregata Valerio Massimo ACANFORA – il Contrammiraglio DE CAROLIS, ha espresso la sua personale vicinanza agli uomini e donne della Capitaneria di porto di Barletta e il proprio sentito apprezzamento per il quotidiano impegno profuso e per i lusinghieri risultati ottenuti, testimoniati dalle numerose attestazioni di stima che provengono dalle Istituzioni locali e dall’utenza marittima e portuale. Nel corso della mattinata, Il Direttore Marittimo e il Comandante della Capitaneria di porto di Barletta, si sono successivamente recati dal Prefetto della Provincia di Barletta-Andria-Trani, S.E. Dott.ssa Silvana D’AGOSTINO, alla presenza anche del Sindaco della Città di Barletta Dott. Cosimo CANNITO e dei rappresentanti della Questura e dei Comandi Provinciali della BAT, nella cui circostanza è stata rinnovata la sinergica collaborazione istituzionale nei molteplici ambiti di interesse comuni, condividendo linee di indirizzo future, in un territorio, quale quello della Provincia di Barletta-Andria-Trani, caratterizzato da importanti potenzialità e prospettive di sviluppo. La giornata è proseguita con un incontro presso la Procura della Repubblica di Trani, in cui Il Contrammiraglio DE CAROLIS ed il Sig. Procuratore Dott. Renato NITTI, condividevano i brillanti risultati delle complesse operazioni di polizia giudiziaria coordinate dalla Procura di Trani e le comuni linee d’azione a tutela e beneficio della legalità e della collettività.