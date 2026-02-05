Pubblichiamo la nota stampa del Comitato di quartiere 167 di Barletta in occasione del suo 5°anniversario:

«Il 10 febbraio ricorre il quinto anniversario dalla costituzione del Comitato di quartiere 167 di Barletta, nato nel 2021 per dare rappresentanza organizzata e credibile alle istanze di un’ampia area della città, troppo spesso esclusa dai processi decisionali e dal dibattito pubblico.

In questi cinque anni il Comitato ha operato con continuità, rigore e riconoscibilità, affermandosi come presidio civico stabile e come interlocutore serio nei confronti delle istituzioni, sempre nel rispetto dei ruoli e delle regole democratiche.

Le tematiche affrontate – sicurezza urbana, decoro, servizi, manutenzione, mobilità e legalità – sono sempre scaturite dall’ascolto diretto dei cittadini. Ogni iniziativa è stata condotta alla luce del sole, con limpidezza di azione e assunzione diretta di responsabilità, evitando scorciatoie, ambiguità o forme di anonimato. Il Comitato ha scelto, sin dall’inizio, di metterci la faccia, consapevole che la partecipazione civica autentica richiede trasparenza, coerenza e coraggio.

Un impegno che, nel tempo, ha comportato anche esposizioni personali e conseguenze gravi. Il tragico attentato dello scorso ottobre rappresenta uno dei momenti più drammatici di questo percorso: un atto vile che ha colpito non solo persone, ma il significato stesso dell’impegno civile esercitato con responsabilità. Un episodio che richiama con forza l’attenzione sul prezzo che talvolta si paga quando si difendono pubblicamente diritti, legalità e dignità dei cittadini, senza arretrare e senza compromessi.

Il Comitato, pur profondamente segnato da quell’evento, ha scelto di non arretrare, riaffermando con fermezza che la partecipazione civica non può essere intimidita e che il confronto democratico resta l’unica strada possibile. Nel corso degli anni, il Comitato ha spesso operato senza una sede, organizzando assemblee pubbliche anche in strada, nei luoghi del quartiere, per non interrompere il dialogo con i residenti. Da alcuni mesi, grazie all’implementazione di servizi gratuiti rivolti ai cittadini, il Comitato dispone finalmente di una sede fisica, divenuta punto di riferimento stabile per il quartiere. Un risultato reso possibile dal sostegno di cittadini che, affidandosi a tali servizi, hanno scelto di diventare sostenitori del Comitato, rafforzandone l’autonomia e la capacità di azione.

Il quinto anniversario non rappresenta un punto di arrivo, ma un momento di bilancio e rilancio. Le criticità restano numerose, ma il Comitato della Zona 167 conferma la volontà di proseguire il proprio impegno con serietà, autonomia e spirito di servizio, continuando a essere voce responsabile della comunità.

Il Comitato ringrazia tutti i cittadini che in questi anni hanno sostenuto questo percorso e rinnova il proprio impegno a operare come presidio civico fondato su partecipazione, trasparenza e rispetto delle istituzioni».