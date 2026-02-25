Espulsioni di scena, rassegna nata in punta di piedi e che oggi è alla sua terza edizione, è un modo per dare spazio “anche“ ad artistə ed opere di indubbio valore, frutto di ricerca e con sguardo contemporaneo, fuori dai circuiti ufficiali. La rassegna, organizzata dall’ associazione «Sciarabbà» di Michela Diviccaro, in collaborazione con “Fattoria degli artisti” di Giambattista Rossi, coadiuvati dalle attrici Mariella Parlato e Annalisa Rizzitelli, prende in prestito il titolo da un termine scientifico, sostituendo la “Ch” con la “K”, che significa letteralmente: sostanze chimiche presenti nel sangue, negli stati di acidosi, e che è meglio espellere.

Le nostre espulsioni di scena sono, però, benefiche in quanto artistiche. Parole dal suono forte che alludono alla presenza, in scena, del “corpo” degli artisti che, di volta in volta, si esprimono; per noi indicano l’urgenza di portare in scena e di portare fuori, alla luce, ovvero di espellere tutta l’arte nascosta di questo territorio e non solo. Grazie a tuttə voi che ci avete sempre sostenutə e continuerete a farlo e a tuttə coloro che ci danno una mano, quotidianamente, per la realizzazione di questo sogno.

Michela, Giambattista, Mariella, Annalisa.

Iniziamo domenica 1° marzo con “I Villanelli- Storie di Terra e di Cuore”, di e con Maria Filograsso e Alex b- Folk.

Sala Athenaeum, porta 18,30/ inizio 19,00.