Riceviamo e pubblichiamo una nota a firma del Commissario PD BAT, Sen. Dario Parrini:

«Grande partecipazione a Barletta per l’iniziativa pubblica promossa dal Partito Democratico BAT, dai Giovani Democratici della BAT e dalla CGIL nell’ambito della campagna nazionale a sostegno del No al referendum sulla modifica della Costituzione e sulla separazione delle carriere dei magistrati.

Al centro del confronto, le ragioni del No a una riforma che – secondo gli autorevoli relatori intervenuti – rischia di compromettere l’autonomia e l’indipendenza della Magistratura, senza intervenire sulle vere criticità del sistema giudiziario: la lentezza dei processi, il sovraffollamento delle carceri, la carenza di personale e di risorse.

L’incontro, introdotto da Benedetto Messinese Segretario Provinciale dei Giovani Democratici, moderato dal segretario cittadino del PD di Barletta, avv. Cosimo D. Bruno, ha visto la partecipazione del Commissario provinciale PD BAT Sen. Dario Parrini, del responsabile nazionale Riforme PD Sen. Alessandro Alfieri, del Capogruppo PD al Senato Sen. Francesco Boccia e della Segretaria Generale CGIL Puglia.

Tutti i contributi hanno evidenziato un punto comune: il quesito referendario cela l’obiettivo di alterare l’equilibrio dei poteri previsto dalla Costituzione e di rendere la Magistratura più dipendente dal potere politico.

Il Partito Democratico e i Giovani Democratici della BAT proseguiranno nelle prossime settimane la campagna di informazione e sensibilizzazione, con l’obiettivo di coinvolgere la comunità provinciale e favorire una partecipazione consapevole al voto referendario».