Anche negli ultimi mesi, in Puglia si è registrato un forte aumento di episodi di truffe e raggiri ai danni delle persone anziane, spesso prese di mira dai malintenzionati perché considerate più facilmente raggirabili e vulnerabili.
Per cercare di porre un argine a quella che è ormai da considerare una vera e propria piaga sociale, anche quest’anno la Uil Pensionati di Puglia avvia la campagna “Truffe: non lasciarti raggirare”, ovvero un tour di prevenzione e sensibilizzazione contro le truffe e i raggiri agli anziani. L’iniziativa, alla terza edizione, si svolgerà in collaborazione con i Coordinamenti Territoriali Uilp, le A.D.A. odv, le A.D.A. Con di Terra di Puglia e con il patrocinio dell’INPS Regionale Puglia.
Si parte lunedì 25 maggio da Corsano, nel Leccese (appuntamento alle ore 16:00 dall’APS Anziani Insieme – Via XX Aprile); martedì 26 maggio alle ore 10:00 incontro a Manduria (TA) alla Sala Clark – S.S. 7 ter, Km 1; sempre martedì 26 maggio, ma alle ore 16:30, sarà la volta di Torremaggiore (FG) nella Sala Comunale Federico II di Via dell’Abbazia, 1.
Due incontri anche mercoledì 27 maggio: alle ore 10:00 nel Barese, nella Sala Consiliare di Cassano delle Murge, in Piazza A. Moro, 30; alle 16:30 ci si sposta a Latiano (BR) al Centro Polivalente “G. Zizzi” in Via Roma, 91.
Giovedì 28 maggio alle ore 16:00 sarà la volta di Barletta (BT) al CAM S. Francesco, in Via del Salvatore, 48. Infine, venerdì 29 maggio, ore 10:00, la chiusura, con un bilancio dell’iniziativa, all’Hotel Excelsior di Via G. Petroni, 15, a Bari.
Nel vademecum informativo che verrà distribuito durante gli incontri, oltre alle diverse tipologie di truffe oggi più diffuse e un decalogo di consigli su come affrontare la situazione di pericolo, sarà presente anche una sezione dedicata alle truffe realizzate con l’uso dell’intelligenza artificiale, un fenomeno sempre più diffuso e difficile da individuare per le persone di tutte le età.
Il calendario degli incontri:
25 maggio – ore 16,00: Corsano (LE) – APS Anziani Insieme – Via XX Aprile;
26 maggio – ore 10,00: Manduria (TA) – Sala Clark – S.S. 7 ter, Km 1;
26 maggio – ore 16,30: Torremaggiore (FG) – Sala Comun. Federico II – Via dell’Abbazia, 1;
27 maggio – ore 10,00: Cassano delle Murge (BA) – Sala Consiliare – Piazza A. Moro, 30;
27 maggio – ore 16,30: Latiano (BR) – Centro Polivalente G. Zizzi – Via Roma, 91;
28 maggio – ore 16,00: Barletta (BT) – CAM S. Francesco – Via del Salvatore, 48;
29 maggio – ore 10,00: Bari – Hotel Excelsior – Via G. Petroni, 15.