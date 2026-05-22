Anche negli ultimi mesi, in Puglia si è registrato un forte aumento di episodi di truffe e raggiri ai danni delle persone anziane, spesso prese di mira dai malintenzionati perché considerate più facilmente raggirabili e vulnerabili.

Le conseguenze di questi reati non riguardano solo il danno economico, ma incidono profondamente anche sul benessere psicologico, sul senso di sicurezza, di autonomia e sulla salute delle vittime.

Per cercare di porre un argine a quella che è ormai da considerare una vera e propria piaga sociale, anche quest’anno la Uil Pensionati di Puglia avvia la campagna “Truffe: non lasciarti raggirare”, ovvero un tour di prevenzione e sensibilizzazione contro le truffe e i raggiri agli anziani. L’iniziativa, alla terza edizione, si svolgerà in collaborazione con i Coordinamenti Territoriali Uilp, le A.D.A. odv, le A.D.A. Con di Terra di Puglia e con il patrocinio dell’INPS Regionale Puglia.

Si tratta di una settimana (dal 25 al 29 maggio) dedicata interamente alla tutela degli anziani, con appuntamenti quotidiani in ognuna delle sei province della regione.

Si parte lunedì 25 maggio da Corsano, nel Leccese (appuntamento alle ore 16:00 dall’APS Anziani Insieme – Via XX Aprile); martedì 26 maggio alle ore 10:00 incontro a Manduria (TA) alla Sala Clark – S.S. 7 ter, Km 1; sempre martedì 26 maggio, ma alle ore 16:30, sarà la volta di Torremaggiore (FG) nella Sala Comunale Federico II di Via dell’Abbazia, 1.

Due incontri anche mercoledì 27 maggio : alle ore 10:00 nel Barese, nella Sala Consiliare di Cassano delle Murge, in Piazza A. Moro, 30; alle 16:30 ci si sposta a Latiano (BR) al Centro Polivalente “G. Zizzi” in Via Roma, 91.

Giovedì 28 maggio alle ore 16:00 sarà la volta di Barletta (BT) al CAM S. Francesco, in Via del Salvatore, 48. Infine, venerdì 29 maggio, ore 10:00, la chiusura, con un bilancio dell’iniziativa, all’Hotel Excelsior di Via G. Petroni, 15, a Bari.

L’obiettivo è “educare” gli anziani a riconoscere il pericolo e a prevenirlo. Tra l’altro, c’è un altro grande problema: molti tendono a non denunciare i reati che hanno subito, per vergogna e per timore di essere vilipesi dai propri figli.

Nel vademecum informativo che verrà distribuito durante gli incontri, oltre alle diverse tipologie di truffe oggi più diffuse e un decalogo di consigli su come affrontare la situazione di pericolo, sarà presente anche una sezione dedicata alle truffe realizzate con l’uso dell’intelligenza artificiale, un fenomeno sempre più diffuso e difficile da individuare per le persone di tutte le età.

L’obiettivo è contribuire a creare una rete di tutela perché solo informandoli è possibile che gli anziani sentano vicine le istituzioni e in generale tutti coloro che possono aiutarli.

Ai singoli incontri parteciperanno sindaci, assessori, agenti della Polizia di Stato e della Polizia Locale, dirigenti dell’Inps, psicologi, e naturalmente i rappresentanti della Uil Puglia, a cominciare dal segretario generale Stefano Frontini e dalla segretaria generale della Uil Pensionati Puglia, Tiziana Carella.

Il calendario degli incontri:

25 maggio – ore 16,00: Corsano (LE) – APS Anziani Insieme – Via XX Aprile;

26 maggio – ore 10,00: Manduria (TA) – Sala Clark – S.S. 7 ter, Km 1;

26 maggio – ore 16,30: Torremaggiore (FG) – Sala Comun. Federico II – Via dell’Abbazia, 1;

27 maggio – ore 10,00: Cassano delle Murge (BA) – Sala Consiliare – Piazza A. Moro, 30;

27 maggio – ore 16,30: Latiano (BR) – Centro Polivalente G. Zizzi – Via Roma, 91;

28 maggio – ore 16,00: Barletta (BT) – CAM S. Francesco – Via del Salvatore, 48;

29 maggio – ore 10,00: Bari – Hotel Excelsior – Via G. Petroni, 15.