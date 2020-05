Il Comune di Barletta ha emanato un’ordinanza sindacale che autorizza, con limitazioni, la ripresa delle attività di giochi presso i tabaccai e gli esercizi autorizzati. Il provvedimento, che revoca il precedente emesso a marzo nel rispetto delle misure nazionali urgenti per contenere l’emergenza epidemiologica da Covid-19, consente da subito, negli esercizi per i quali non vige l’obbligo di chiusura, la ripresa dei giochi numerici le cui estrazioni avvengono da remoto, mantenendo l’obbligo di spegnimento di monitor e televisori.

Da lunedì prossimo, 4 maggio, è concessa la ripresa di ulteriori giochi “le cui attività estrazionali e di controllo verranno effettuate nel rispetto delle misure di sicurezza sanitaria” e delle scommesse che implicano la certificazione da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. Da lunedì 11 maggio, infine, sarà possibile la raccolta delle scommesse su eventi sportivi e non sportivi, compresi quelli simulati, e della raccolta tramite dispositivi elettronici del tipo “slot machines”, mantenendo in ogni caso l’obbligo di spegnimento di monitor e televisori. Permane il divieto, invece, delle attività di gioco dei cosiddetti “Gratta e vinci” presso gli esercizi autorizzati e per i quali non vige l’obbligo di chiusura.