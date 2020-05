Una scena drammatica quanto amara quella che, agli occhi di un passante, si è palesata oggi in tarda mattinata a Barletta, all’incirca verso le 12:30: una tartaruga è stata trovata spiaggiata e priva di vita sulla Litoranea di Ponente, all’altezza del Lido Pascià. L’uomo ha tempestivamente segnalato la presenza dell’animale esanime. La carcassa era già stata allertata alla Capitaneria di Porto, che ha provveduto ad avvisare l’azienda specializzata per il recupero delle carcasse animali. Recatisi sul posto un esperto pugliese di esemplari di tartaruga, il presidente e il responsabile del nucleo subacqueo Legambiente Barletta. Secondo le parole dell’esperto, la morte sarebbe stata provocata da una rete da pesca nella quale la tartaruga pare essere rimasta intrappolata. Ciò che lascia supporre, in prima istanza e in modo preliminare, questa ipotesi, è il prolasso dello stomaco dell’animale, ben visibile nelle fotografie, che denoterebbe la persistente condizione di sforzo a cui la tartaruga è stata sottoposta per tentare di nuotare e liberarsi dalla rete. Una triste dipartita, che lascia una patina d’inquietudine e un velo di tristezza.

Ricordiamo sempre che, nel caso in cui vengano rinvenute accidentalmente carcasse di animali, la corretta procedura è quella di segnalare immediatamente l’accaduto e il luogo preciso alla Capitaneria di Porto, che avvertirà l’azienda specializzata per il recupero e lo smaltimento delle stesse.

A cura di Carol Serafino