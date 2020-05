A causa delle reiterate situazioni di assembramento che, a partire dalla FASE 2 si sono verificate in città, gli esponenti dell’associazione APE hanno deciso di avvalersi di un servizio di vigilanza, utile non solo al monitoraggio ma anche e soprattutto a divulgare le giuste informazioni e le corrette norme di buon comportamento in un momento senza eguali come questo.

«In questi giorni, complice il caldo, molti cittadini sono tornati a ripopolare le strade della città. Si sono create situazioni di assembramento, qualche volta a ridosso delle attività. Consapevoli del ruolo attrattivo, noi dell’A.P.E. (associazione pubblici esercizi Barletta) abbiamo deciso di dotarci di un servizio di vigilanza privato, la NewPol di Barletta che a partire da stasera girerà per le vie del centro storico con lo scopo di sensibilizzare ed istruire gli avventori a seguire correttamente le norme di distanziamento sociale e utilizzo delle mascherine. In questo momento tutti i cittadini e noi operatori dobbiamo avere un ruolo attivo per poter ripartire in sicurezza, perciò l’appello che lanciamo ai nostri concittadini è quello di collaborare affinché si possa vivere un’estate più serena. È nell’interesse di tutto tutelare la nostra salute. Sicuri che questo operazione risulti gradita, confidiamo nel fatto che presto si ritorni alla normalità».

Antonio Quarto

Tito Derossi

Vincenzo Matteucci

Stella Grimaldi