Niente mare, gite fuori porta e temperature alle stelle. Il primo weekend di luglio 2020 nella Bat è stato all’insegna del maltempo e delle piogge. Abbondanti, intense e in alcuni casi dannose. Il centro più colpito è stato quello di Andria, dove in meno di un’ora sono caduti oltre 60 millimetri di pioggia, stando ai dati forniti in telemisura dalla Protezione Civile regionale. Una vera e propria bomba d’acqua che ha reso le strade impraticabili e ha allagato i garage le 13 e le 14 di sabato. Una perturbazione che ha colpito in particolare il centro città e le campagne verso Castel del Monte. Tra i danni maggiori, uno smottamento alle pendici del maniero federiciano, dove un pezzo di collina, fortunatamente di piccole dimensioni, si è riversato sul sentiero che porta al Castello. Sul posto è stato necessario l’intervento di una pattuglia di Polizia con agenti del commissariato di Andria che hanno messo in sicurezza la zona assieme al personale di vigilanza del Ministero dei Beni Culturali e dell’Arif. L’area è stata delimitata e i numerosi turisti presenti sono stati invitati all’accesso attraverso un percorso alternativo.

Andria | "Bomba d'acqua" sulla città: allagate strade e cantine Pubblicato da Telesveva su Sabato 4 luglio 2020

Problemi sono stati riscontrati sulle aree limitrofe al centro abitato di Andria: il nubifragio ha reso impraticabile la Strada Statale 170 tra Andria e Castel del Monte mentre stessa sorte è capitata alla ex SS98 nei pressi di via Canosa. Diverse anche le strade cittadine completamente allagate, in particolare via Murge, assieme a numerosissimi garage. Non si contano le segnalazioni a Vigili del Fuoco e Polizia Locale. Difficoltà su strada anche nel territorio di Barletta, dove l’abbondante pioggia ha provocato l’esondazione del Ciappetta-Camaggi e l’intervento di Polizia locale e Anas sulla Barletta-Andria. Strada chiusa al traffico per un’ora, prima della ripresa della regolare viabilità intorno alle 16.