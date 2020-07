A seguito della convenzione regolante i rapporti tra le organizzazioni di volontariato Croce Rossa Italiana (C.R.I.), Operatori Emergenza Radio (O.E.R) e Misericordia e Operatori Barletta Soccorso (O.B.S.) ed il Comune per la disciplina delle prestazioni di primo soccorso balneare durante la stagione balneare 2020, l’Assessorato alla Polizia Locale ed il dirigente del Settore, Col.Savino Filannino, rendono noto che le associazioni hanno attivato le postazioni di primo intervento lungo le litoranee di Ponente e Levante fino al 30 settembre prossimo.

I presidi con ambulanze e relativo personale sono attivi nei giorni festivi e prefestivi dalle ore 9,00 alle 14,00. In particolare la postazione della C.R.I. è dislocata in viale Regina Elena all’altezza del molo di Levante (solo nei giorni festivi) mentre il presidio degli O.E.R. è posizionato su via Salinelle (all’altezza del lido Massawa nei soli giorni festivi). Il presidio della Misericordia, infine, è dislocato nel tratto compreso tra via S.Samuele e via Scommegna nei giorni festivi e prefestivi.