È il momento del ritorno, è il momento del #ritornoalfuturo. Così il Barletta 1922 presenta la campagna abbonamenti per l’annata che verrà. “La stagione 2020-2021 avrà come parola chiave quella del #ritorno. Dopo una prima parte dove saremo ancora una volta costretti a spostarci a Canosa di Puglia si apriranno le porte dello stadio “Puttilli” per un #ritorno a casa tanto sognato e sospirato. Tornare nella nostra vera casa rappresenterà per noi un trampolino di lancio verso l’altro #ritorno che tutti quanti auspichiamo, quello in categorie più consone al nostro blasone. Per realizzare questo sogno abbiamo però bisogno della vostra vicinanza, sottoscrivere l’abbonamento rappresenta un atto d’amore verso la squadra e la città ed è questo che vi chiediamo, noi SIAMO BARLETTA ed è arrivato il momento di tornare a gridarlo forte, tutti insieme!”.