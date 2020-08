A margine della decisione improvvisa del comitato regionale di ripescare ben 11 squadre dalla Promozione, con la conseguente necessaria suddivisione in 2 gironi del prossimo campionato di eccellenza pugliese, intendiamo puntualizzare alcuni aspetti che riteniamo fondamentali sopratutto nel rispetto della nostra tifoseria.

Campagna Abbonamenti

Nonostante la diminuzione delle gare abbiamo stabilito di lasciare inalterati i prezzi già comunicati. Tale decisione è dovuta alla volontà di donare il 10% degli incassi degli abbonamenti alla sottosezione di Barletta dell’Unitalsi.

Sponsor Maglia

Oltre a riportare i marchi dei nostri Main sponsor (Vitulano – Risparmio casa – Dimac) riporteremo gratuitamente sulle maglie proprio il logo “Unitalsi sottosezione di Barletta”. Il nostro obiettivo è quello di sollecitare la sensibilità di tifosi e cittadini verso chi ha davvero bisogno di sostegno concreto. Con questo contributo, l’Asd Barletta 1922 vuole riconoscere la grande opera di un’ associazione che ogni giorno tende la mano a chi ha tanto bisogno aiuto.

Conclusione

Accettiamo nostro malgrado la decisione della LND Puglia che procura un danno palese ed inconfutabile a chi come noi ha deciso di investire per un campionato di vertice. La diminuzione delle gare interne rappresenta un danno finanziario concreto per l’economia del nostro sodalizio. Noi non ci tireremo indietro ma contestualmente chiediamo a tifosi e sponsor di starci ulteriormente vicini, abbonandosi in massa ed acquisendo spazi di visibilità come previsto nella campagna di comunicazione attivata. Non fateci mancare il vostro sostegno morale ed economico! Gli obiettivi si raggiungono condividendo positività e difficoltà. Noi abbiamo il sogno del #ritornoalfuturo. Tutti insieme si può, oltre ogni ostacolo, perché noi siamo il Barletta!