Regionali 2020, presentata nella provincia BAT, come in tutte le province pugliesi, la lista di Italia Viva al Consiglio Regionale a sostegno del candidato presidente Ivan Scalfarotto. Una lista con persone preparate e competenti in gradi di dare un contributo significativo all’attività di governo della Puglia che verrà, nel segno della Nuova Casa riformista nata alla Leopolda10, in antitesi a sovranismi e populismi assortiti.

La lista è composta da 5 candidati: Gabriella Baldini, di Bisceglie , 48 anni, avvocato e docente di diritto ed economia, coordinatrice provinciale ItaliaViva BAT; Nunzia Di Gennaro, 41 anni, insegnante nella Scuola dell’infanzia, volontaria in un’associazione educativa, coordinatrice del Comitato ItaliaViva di Spinazzola ; Ruggiero Crudele, 57 anni, di Barletta , informatico, esperto di progettazione e monitoraggio di interventi in ricerca tecnologica cofinanziati UE, coordinatore provinciale ItaliaViva BAT; Danilo Dell’Aere, 33 anni, laureato in Relazioni Internazionali e Cooperazione allo sviluppo, consulente tecnico linguistico e mediatore culturale, coordinatore del Comitato ItaliaViva di Canosa di Puglia ; Mario Giorgino, 44 anni, geometra, libero professionista e piccolo imprenditore, coordinatore del Comitato ItaliaViva di Andria .

“Tutto il nostro impegno, con entusiasmo e determinazione, a disposizione della Puglia per tornare a scrivere pagine di crescita e sviluppo per la nostra Regione”.