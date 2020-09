Con l’imminente ripresa delle attività didattiche, gli utenti della sede centrale della biblioteca “Sabino Loffredo”, presso il Castello, potranno avvalersi da lunedì prossimo, 14 settembre, di complessive quaranta postazioni di lettura, nove in più rispetto alle attuali disponibili. L’ampliamento è conseguente alla predisposizione, sui tavoli di lettura, di barriere in plexiglass anti contagio.

Sempre da lunedì prossimo, la sezione ragazzi decentrata “Aylan Kurdi” presso il Parco dell’Umanità, accorperà la dotazione libraria e gli arredi della sede distaccata al 7° Circolo didattico di via Dei Pini, in seguito alla restituzione dei locali alla direzione scolastica motivata dall’esigenza di reperire spazi idonei a garantire il distanziamento antiCovid, così come stabilito dalle norme vigenti per la ripresa in sicurezza delle lezioni.

Per la fruizione dei servizi presso la sede decentrata saranno inderogabili le oramai rituali regole di accesso contingentato, indossando la mascherina e avendo cura di disinfettare le mani. Nell’eventualità in cui si dovessero consultare i libri a scaffale, d’obbligo anche i guanti monouso messi a disposizione dalla biblioteca.

Il servizio al pubblico nella sezione ragazzi sarà disponibile per l’intero arco settimanale: in particolare dal lunedì al sabato nella fascia oraria dalle 16 alle 19, mentre la domenica è prevista l’apertura della “Aylan Kurdi” dalle ore 10 alle 13.