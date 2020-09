“Quella relativa al rinnovo fino al 31 gennaio 2021 dei contratti per 215 OSS della ASL BT è una vicenda che necessita ulteriore approfondimento”. Ad intervenire sul tema è il candidato al consiglio regionale Filippo Caracciolo.

“Nei giorni scorsi – afferma Caracciolo – ho evidenziato come il rinnovo del contratto sia soggetto alla possibile assunzione, tra gli altri, della prima tranche di vincitori del concorsone regionale indetto dagli Ospedali Riuniti di Foggia. Proprio su tale passaggio vorrei soffermarmi in questa circostanza”.

“Tra i 215 Oss, attualmente in servizio, il cui impegno di spesa è già a carico della ASL BT – spiega il candidato al consiglio regionale – circa una trentina sono vincitori del concorsone e hanno scelto in prima opzione di preferenza la ASL BT. I 33 Oss, inoltre, sono residenti sul nostro territorio ma in virtù della ridetermina dei posti a concorso, diminuiti fortemente da 210 a 77 nella ASL BT, hanno dovuto firmare il proprio contratto a tempo indeterminato presso le ASL Foggia e Bari, chiamati da graduatoria di seconda opzione in data 25 agosto 2020”.

“Alcuni di loro – prosegue Caracciolo – devono fare i conti con particolari situazioni familiari (figli con disabilità, legge 104) e nonostante le numerose richieste di supporto restano ancora in attesa di riscontri dalla ASL BT che, tra le altre cose, l’11 luglio scorso ha avviato le procedure di assunzione di 51 OSS da graduatoria di prima opzione (che comprende ben 177 candidati) inviata dal Riuniti di Foggia, ne assume 64 ma non procede ancora a totale copertura e scorrimento dei 77 posti previsti nei limiti finanziari previsti per il triennio 2020-2022”.

“Tanti – conclude Caracciolo – sono i chiarimenti necessari, gli OSS rappresentano una parte fondamentale del nostro sistema sanitario e meritano rispetto”.