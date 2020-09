La percentuale di affluenza al voto in queste due giornate elettorali a Barletta ha visto un leggero calo rispetto alla media nazionale (57,58% degli aventi diritto al voto), tuttavia bisogna sottolineare con certezza che, in linea con i risultati regionali, anche per il nostro territorio è stata netta l’affermazione del governatore uscente Michele Emiliano, candidato presidente per il centrosinistra: a Barletta lo ha suffragato il 55,71% (per oltre 24.000 voti), distanziando il suo principale competitor, Raffaele Fitto, di circa 15 punti percentuali. Circa 11 i punti più per Emiliano nella BAT.

La lista più suffragata in assoluto, sia nella BAT (sfiorando il 20%) che a Barletta, è quella del Partito Democratico, seguita dalle liste civiche del Presidente. A Barletta, il principale suffragato è il consigliere regionale uscente Filippo Caracciolo, che raccoglie nella sua città oltre 6.300, trionfando anche nella BAT; risponde anche l’altro consigliere regionale uscente, Ruggiero Mennea, con 3.055 voti. Buona la performance del consigliere comunale Carmine Doronzo, con Puglia Solidale e Verde, che raccoglie in città 2.882 voti. Seguono: Giuseppe Tupputi (con Emiliano) a 2.022; Rocco Dileo (Emiliano sindaco di Puglia) a 1.497; Angela Rizzi (Senso Civico) a 684; Francesco Dimiccoli (Emiliano sindaco di Puglia) a 421; Grazia Desario (Italia in comune) a 375.

Per il M5S, sempre a Barletta, la barlettana Stefania Doronzo con 1.504. Per la coalizione guidata da ItaliaViva, il barlettano Ruggiero Crudele raccoglie 363 preferenze nel suo comune.

Per la coalizione di centrodestra, il partito di Fratelli d’Italia risulta il primo della coalizione a livello provinciale, ma con un risultato più basso a Barletta, non essendoci candidati locali; consegue la leadership delle preferenze a Barletta Marcello Lanotte (Forza Italia Berlusconi per Fitto) con oltre 3.500 preferenze. Dopo di lui: Ruggiero Grimaldi (Lega Salvini Puglia) a 1.551; Rossella Piazzolla (La Puglia domani) a 1.455; Francesca Dascoli a 328.

*prossimo aggiornamento con dati della circoscrizione BAT