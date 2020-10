Vittoria in amichevole ieri per il Barletta 1922. Complice il riposo forzato dovuto al calendario del girone A di Eccellenza a 13 squadre i biancorossi hanno affrontato nel pomeriggio a Trinitapoli la formazione locale iscritta al campionato di Prima Categoria. I ragazzi di mister Farina si sono imposti per 3-1. Ad aprire le marcature capitan Pollidori, raddoppio di Nicolas Di Rito e poi rete locale per il 2-1 che ha chiuso la prima frazione. Nella ripresa ancora a segno Nicolas Di Rito per il 3-1 finale. Per i biancorossi ora due giorni di riposo, martedì la ripresa degli allenamenti in vista dell’esordio in campionato.