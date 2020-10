Si terrà giovedì 22 ottobre, a partire dalle ore 10:00 presso “Lo Smeraldo Ricevimenti”a Canosa di Puglia, l’VIII^ edizione dell’iniziativa “ERACLIO D’ORO” organizzata dall’Associazione Cuochi e Pasticceri della provincia Barletta-Andria-Trani. Un’edizione celebrativa, e quindi ridotta rispetto a quelle precedenti, a causa del lockdown dei mesi scorsi e dell’attuale situazione di contenimento dei contagi.

Negli anni l’ACP BAT ha svolto un enorme lavoro sul territorio volto alla valorizzazione dei diversi talenti qui presenti e lo ha fatto anche grazie alla realizzazione delle precedenti sette edizioni dell’Eraclio d’Oro: una manifestazione cresciuta negli anni che ha riscontrato sempre un’ampia partecipazione e attenzione da parte del pubblico. E’ proprio grazie all’impegno profuso nel corso di tutti questi anni il risultato ottenuto lo scorso anno che la ha vista classificarsi al secondo posto tra le 96 associazioni provinciali premiate a livello nazionale dalla Federazione Italiana Cuochi. Una premiazione che sarà celebrata durante la mattinata di giovedì 22 ottobre, alle ore 10:00, presso lo Smeraldo Ricevimenti a Canosa di Puglia, con la consegna da parte di Salvatore Turturo, vicepresidente Nazionale Area Sud della Federazione Italiana Cuochi.

Un traguardo davvero ammirevole che quest’anno il direttivo, guidato dal Maestro Chef Michele Erriquez, ha voluto per tali ragioni celebrare durante questa, per l’appunto denominata “Celebrate Edition“, che pone sempre e comunque al centro dell’attenzione il buon cibo, la qualità delle materie prime, i suoi benefici salutistici e di conseguenza tutto ciò che ruota intorno alla Dieta Mediterranea, inserita dall’Unesco tra i beni immateriali. Il tema centrale del convegno, la Dieta Mediterranea, è stato infatti scelto in occasione del 10° anniversario dal suo riconoscimento come patrimonio mondiale dell’Umanità.