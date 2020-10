Weekend di presentazioni, quello appena trascorso, per “Dal cuore alla penna”, il workshop di scrittura creativa che l’autore televisivo, scrittore e creativo pubblicitario Tommy Dibari terrà nelle stanze della libreria La Penna Blu di Barletta, in vicoletto Santa Lucia 9, sabato 7 e domenica 8 novembre 2020. Dibari, autore di ben 5 tra libri (l’ultimo in ordine di tempo è “L’uomo che ha battuto il tempo”, dedicato a Pietro Mennea, Cairo editore)e i responsabili della libreria hanno accolto i 10 partecipanti – nel rispetto delle norme di sicurezza vigenti e del distanziamento sociale – all’evento per un incontro preliminare, un corso di due giorni aperto a tutti coloro che abbiano avuto esperienze di scrittura o dimostrino propensione alla redazione di romanzi, poesie, spettacoli, spot pubblicitari e creativi. “Finalmente si parte e si parte in nome della cultura – è l’entusiasmo dell’autore – la nostra è quasi un’associazione carbonara e l’idea è, nonostante il momento delicatissimo che stiamo vivendo, quella di dare nuovi battiti culturali a questa città. Coinvolgeremo una platea splendida, ci occuperemo di scrittura creativa, emozioni, narrazioni, pubblicità e tutto quello che ruota intorno alla parola scritta e non”.

Porte aperte agli amanti di musica, teatro e cinema, con la partecipazione anche di Carmen Loconte, esperta di Storia del costume. “Ci sarà la possibilità di approfondire il ruolo del costume, soffermarsi sui dettagli – le sue parole – e su quanto il costume possa aiutare nell’approccio alla creatività. Vogliamo studiare il modo in cui il costume è creato e legato al testo. Questo può essere un modo per capire come ci si può soffermare su strati diversi di narrazione all’interno del testo. Missione non semplice, ma ci faremo supportare da episodi di vita vissuta, dall’esperienza, dalla passione e da immagini di grandi maestri del teatro, del cinema e della pubblicità”. La voce della libreria è nelle parole di Danilo Marano, docente: “Ognuno deve fare qualcosa per migliorare il mondo, io amo insegnare che vuol dire lasciare il segno. Quindi l’impegno di ciascuno di noi lascia il segno negli altri. A noi interessa lavorare e fare qualcosa di bello, rendere felici. Questo workshop sarà il primo appuntamento e poi pensiamo a livelli successivi, sia dal punto di vista delle competenze che da quello geografico, sperando di poter continuare con le dovute precauzioni”. Per informazioni è possibile contattare la libreria La Penna Blu sulla pagina Facebook “lapennablulibreria”, o chiamare ai numeri: 0883/349636 – 392/3875569 – 339/3406810. “Io amo Barletta e vivo per Barletta anche se nemo propheta in patria. Cito sempre la città nei miei romanzi – ricorda Dibari – tra le novità di questo workshop ci saranno appuntamenti nei workshop stessi. Il prossimo appuntamento sarà dedicato all’editoria con un ospite speciale che sarà con noi in collegamento video”.